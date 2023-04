L’Inter guarda in casa del Barcellona per rinforzare la difesa

Qualche giorno Piero Ausilio ha incontrato il dirigente del Barcellona Mateu Alemany qualche giorno fa, ecco di cosa hanno parlato.

DIFESA – Nel suo viaggio a Barcellona, Piero Ausilio è andato alla ricerca di un difensore. La situazione dell‘Inter in difesa è nota a tutti. L’unico certo di esserci il prossimo anno è Matteo Darmian. Il dirigente nerazzurro ha guardato in casa blaugrana, che di centrali ne ha diversi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i nomi in ballo sarebbero Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia. Situazione complicata per tutti e tre.

ACCORDO – Lenglet sembra destinato a rimanere a Londra. Il centrale è in prestito al Tottenham che ha già avviato i contatti per acquistarlo in maniera definitiva. Umtiti invece difficilmente rimarrà al Lecce, per il francese però bisognerebbe trovare un accordo con il giocatore e con il club, che non lo libererebbe gratis. Infine per Garcia è molto complicato, perché il giocatore non ha intenzione di lasciare la Catalogna in questo momento.