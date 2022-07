Inter, il grosso è fatto: ora pausa di riflessione! Due tagli in attacco − SI

L’Inter decelera adesso sul mercato dopo un giugno supersonico. Marotta e Ausilio ora ragioneranno un po’ per capire le ultime situazioni sulle cessioni. Attacco da sfoltire

PAUSA E CESSIONI − Giugno da protagonista per l’Inter con ben quattro colpi messi a referto (Onana già definito in inverno). Il punto di Alfredo Pedullà, a Sportitalia, sulle settimane a seguire: «L’Inter adesso si prenderà una pausa di riflessione di alcuni giorni. A giugno ha fatto un miracolo chiudendo delle operazioni molto importanti. Beppe Marotta ha mantenuto la promessa di consegnare a Simone Inzaghi una squadra quasi completa. Adesso sono in organico sei attaccanti, sicuramente due usciranno: Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti».