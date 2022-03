Inter, Gomez erede Perisic? Così il giocatore: «Non so come sarà il futuro»

L’Inter tiene d’occhio, come raccontato alcuni giorni fa (vedi articolo), Sergio Gomez come erede di Ivan Perisic. Il giocatore spagnolo, in forza all’Anderlecht, ha parlato del suo futuro su Cadenaser.com

FUTURO − Gomez sull’interesse di Inter e Manchester United: «Sono concentrato sugli ultimi mesi che mi restano. Mi sto concentrando sulla Nazionale, sul club e approfitto di tutte le occasioni. Inter e Manchester United? Non so niente, davvero. Non si sa mai come sarà il futuro, ma non sarebbe male tornare in quella che è stata la mia casa per otto anni, il Barcellona. Mi hanno aiutato molto come giocatore e come persona. Sono molto grato».