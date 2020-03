Inter, Giroud idea mai tramontata: discorso rinviato a giugno? – GdS

Olivier Giroud dopo un lungo tira e molla a gennaio è rimasto al Chelsea, e nell’ultimo periodo aveva cominciato a giocare con continuità trovando anche la via del gol. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” però l’idea Inter non è mai tramontata del tutto, e l’affare potrebbe completarsi la prossima finestra di mercato.

ANCORA GIROUD – L’Inter non molla la pista Olivier Giroud del Chelsea, dossier mai chiuso definitivamente dalla società nerazzurra che potrebbe riaprire i discorsi con l’attaccante francese campione del Mondo. I nerazzurri osservano “in Francia” e sognano in grande, dopo Tolisso (vedi articolo) a giugno secondo la rosea si proverà a fare un altro tentativo per l’ex Arsenal in scadenza di contratto, perché voluto fortemente da Antonio Conte.