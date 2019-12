Inter, Giroud come Lukaku: aria di bis dall’Inghilterra? – CdS

L’Inter ha già fatto un grande colpo in attacco, pescando in Inghilterra: Romelu Lukaku è oggi il capocannoniere dei nerazzurri, con 14 reti stagionali. Oliver Giroud potrebbe ripercorrere i suoi passi, secondo il “Corriere dello Sport”, che ricostruisce la sua carriera “europea”.

BOMBER ONNIPRESENTE – La trattativa tra Inter e Chelsea per Olivier Giroud non si ferma. Antonio Conte vuole riabbracciare il bomber francese, che proprio ai Blues ha già allenato per un semestre. Per il francese, 18 presenze e 5 reti: media gol di 0,27, dopo essere arrivato dall’Arsenal con un bottino di 105 gol in 253 gare (0,41 di media). A Giroud è andata meglio al secondo anno col Chelsea, dove si è affermato soprattutto in Europe League. Con 11 reti (di cui una in finale contro la sua ex squadra) ha vinto il titolo di capocannoniere della manifestazione, chiudendo con 13 reti stagionali (solo 2 in Premier League). Giroud è un attaccante che ha dimostrato di saper apportare un notevole contributo nelle rotazioni offensive: elemento assolutamente imprescindibile anche per l’Inter di Conte. Dopo Romelu Lukaku, un altro colpo in attacco proveniente dall’Inghilterra?

NAZIONALE – Giroud approderebbe all’Inter anche per aumentare il suo minutaggio in ottica Nazionale. In estate si disputano gli Europei e, nonostante il ct transalpino Didier Deschamps non abbia mai messo in dubbio il posto del “suo” centravanti, è necessario che giochi di più. L’obiettivo dei Bleus è quello di bissare ciò che avvenne nel 1998 e nel 2000, salendo sul trono d’Europa (dopo il 2° posto nel 2016) dopo quello del mondo.