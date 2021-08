Inter, giorni decisivi per l’attaccante: Inzaghi spera anche in un altro colpo

Sono gli ultimi giorni decisivi per il mercato e l’Inter, come noto, è a caccia di un’altra punta per completare il mercato in entrata. Il tecnico Simone Inzaghi però non ha perso la speranza di un rinforzo anche in un altro ruolo.

Siamo ormai entrati negli ultimi e frenetici giorni di mercato. Come noto l’Inter è alla ricerca di un attaccante per completare il mercato in entrata, ma potrebbe non esserci soltanto una nuova punta per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico non ha infatti perso la speranza che possa arrivare, magari come occasione “last minute” nelle ultime ore di mercato, un esterno sinistro. Con un esterno sinistro che andrebbe ad aggiungersi a Ivan Perisic e Federico Dimarco il mercato sarebbe chiuso e il tecnico, nonostante le partenze di Hakimi e Lukaku, potrebbe dirsi pienamente soddisfatto.