Inter, giorni decisivi per Dumfries: il nodo resta la formula. Raiola spinge? – CdS

Dumfries resta l’obiettivo numero uno per la fascia destra. Secondo il “Corriere dello Sport”, l’olandese sarebbe il perfetto sostituto di Achraf Hakimi da mettere a disposizione di Inzaghi. Il nodo resta la formula, lui e Raiola spingono per la cessione?

GIORNI DECISIVI – Inter, l’obiettivo per la fascia destra resta Denzel Dumfries, reduce da un ottimo europeo disputato con l’Olanda. Il calciatore domani si aggregherà al PSV per iniziare a preparare la nuova stagione, ma il suo obiettivo è quello di cambiare aria. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni, una cifra che attualmente l’Inter non può raggiungere se non con l’inserimento della formula del prestito con diritto di riscatto. Il nodo, da tempo, è proprio legato alla formula. L’Inter dal canto suo non ha ancora perso le speranze, e punta sulla voglia del calciatore di voler trasferirsi altrove, e soprattutto su Mino Raiola, in continuo contatto con i nerazzurri e gli olandesi. Lui stesso ha capito che questa è l’estate giusta per muovere il suo assistito, reduce, appunto, da un ottimo Europeo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti