Inter, giorni caldi per gli altri acquisti. Milano bollente…a metà!

L’Inter sforna colpi di mercato su colpi di mercato e i prossimi giorni saranno bollenti…ma solo per una parte di Milano, a quanto pare, con il Milan in preda a risolvere questioni dirigenziali.

BOLLENTE – L’Inter continua a fare colpi di mercato in continuo. Dopo aver preso Onana, aver chiuso Bellanova e fatto firmare Mkhitaryan, ora è il momento di tutti gli altri. Lukaku, Asllani e i difensori (1-2?) sono attesi a Milano per le visite mediche e per unirsi ai nerazzurri. Una parte di Milano insomma freme ed è bollente, l’altra metà attende di sapere chi sarà la dirigenza per il prossimo anno dopo aver vinto uno scudetto. Insomma, c’è chi continua nel suo progetto spedito e chi invece si è intoppato. Una parte di Milano è bollente, l’altra…tiepiduccia.