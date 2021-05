Inter, Ginter non rinnova. Ma bisogna battere due concorrenti inglesi

OSSERVAZIONI TEDESCHE – Tra i profili che l’Inter segue con interesse per rinnovare la difesa c’è anche quello di Matthias Ginter . Il difensore ha 27 anni, e il suo contratto col Borussia Monchengladbach scade nel 2022. E, stando a quanto afferma la Bild, le trattative per il rinnovo sono ferme. Il quotidiano teutonico parla anche di un valore di 35 milioni di euro , citando transfermarkt.de. Ma è facile che le pretese del club che ha incontrato l’Inter nell’ultima Champions League si abbassino, vista la generale penuria di liquidità nel calcio. Su di lui ci sono anche Liverpool e Tottenham : i nerazzurri continueranno a monitorare la situazione, cercando il momento giusto per inserirsi.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: