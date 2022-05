Inter, già scelto il vice-Brozovic: trattativa avanzata. Ecco cosa manca – TS

L’Inter prepara la prossima stagione. La priorità, secondo Tuttosport, è l’acquisto di un vice-Brozovic: il club nerazzurro ha scelto Asllani dell’Empoli

SCELTA – L’Inter è al lavoro per preparare la prossima stagione. L’obiettivo primario, scrive Tuttosport, è l’acquisto di un vice-Brozovic. Il prescelto è Kristjan Asllani, centrocampista attualmente in forza all’Empoli. Secondo il quotidiano la trattativa è in stato più avanzato di quello che si possa immaginare: la meta ed il progetto tecnico dell’Inter sono graditi al centrocampista. Va trovata, però, la quadra con l’Empoli. Si attendono sviluppi nel corso dei prossimi giorni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna