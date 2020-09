Inter-Genoa, nome nuovo da dare ai rossoblù. Candreva dubbioso

Inter e Genoa si sono incontrate questo pomeriggio, con Candreva, Pinamonti e Ranocchia come nomi segnalati (vedi articolo). Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito, c’è però un terzo giocatore che potrebbe andare in rossoblù.

IL VERTICE – Inter e Genoa stanno per completare qualche operazione di mercato. In nerazzurro, come anticipato ieri dal suo agente Mino Raiola, tornerà Andrea Pinamonti: prestito con obbligo di riscatto la formula che, secondo Gianluca Di Marzio, i due club hanno trovato per sistemare l’operazione. La punta, peraltro, ha appena confermato il suo ritorno (vedi articolo). Un altro attaccante potrebbe fare il percorso inverso: si tratta di Sebastiano Esposito. Oltre al Genoa per il classe 2002 ha chiesto informazioni pure la SPAL, che fra otto giorni inizierà la sua Serie B. Nel corso del vertice di questo pomeriggio, con protagonisti i direttori sportivi Piero Ausilio e Daniele Faggiano, si è parlato anche di Antonio Candreva e Andrea Ranocchia. Per quanto riguarda il difensore il suo trasferimento è in standby, per l’esterno i dubbi sono da parte del giocatore. I rossoblù, infatti, stanno trattando Davide Zappacosta dal Chelsea e questo potrebbe frenare la trattativa. Ma per Candreva il Genoa, al momento, ha sempre intenzione di chiudere in fretta con l’Inter.

