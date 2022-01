Inter, gennaio mercato di occasioni. Tre nerazzurri in uscita – CdS

L’Inter in vista del mercato di gennaio non può di certo spendere grosse cifre, e inoltre la squadra in questa prima parte di stagione si è dimostrata comunque ben attrezzata. Secondo il Corriere dello Sport, in due o tre potrebbero salutare i nerazzurri a gennaio.

GLI SCENARI – L’Inter a gennaio coglierà solo le opportunità che si presenteranno, soprattutto legate a qualche possibile cessione (definitiva o in prestito). In tal senso, Kolarov, Vecino o Sensi potrebbero salutare. Il mancino serbo, però, più che altro pensa a un ritiro dal calcio anticipato, e comunque Inzaghi, al suo posto, vorrebbe un laterale sinistro che farebbe da vice Perisic, in modo tale da far arretrare definitivamente Dimarco nel ruolo di terzo centrale come alter ego di Bastoni. Vecino e Sensi potrebbero partire in prestito (lo scambio di prestiti con il Torino per arrivare a Bremer una possibilità), ma entrambi dovrebbero prima convincersi di rilanciarsi in una piazza meno importante, ma con maggiori garanzie di impiego.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno