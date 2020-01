Inter, Gabigol al Flamengo: ora Giroud o Llorente. Kucka al gong? – GdS

L’Inter ha finalmente raggiunto l’accordo con il Flamengo per la cessione a titolo definitivo di Gabigol. Ora l’Inter dovrà decidere tra Olivier Giroud e Fernando Llorente, visti i buoni rapporti con il Napoli. Juraj Kucka “nuovo” nome per completare il centrocampo. Di seguito le ultime notizie, riguardo il mercato in entrata, riportate dalla “Gazzetta dello Sport”.

GABIGOL-FLAMENGO – Inter e Flamengo ieri hanno finalmente trovato l’intesa per la cessione di Gabigol a titolo definitivo per 16,5 milioni e il 15% sulla futura rivendita. Dopo un lungo tiro e molla e brusche frenate, il calciatore adesso può tornare ad abbracciare la sua squadra con il quale ha realizzato il sogno di conquistare la Copa Libertadores.

GIROUD O LLORENTE – Dopo aver praticamente formalizzato le cessioni di Gabigol e Matteo Politano – atteso l’annuncio in questi minuti -, l’Inter dopo Christian Eriksen ritorna sul mercato per mettere a disposizione di Antonio Conte un centravanti capace di poter prendere il posto di Romelu Lukaku. Con Olivier Giroud c’è già l’accordo, anche se il club di Abramovich non sembra ancora disposto ad abbassare la richiesta di indennizzo, che resta di 8 milioni. Con il Napoli invece è viva ancora la pista Fernando Llorente: lo spagnolo evidentemente non rientra più nei piani del club azzurro e in particolare di Gennaro Gattuso, dato che il tecnico ha chiesto rinforzi come il giovane Andrea Pinamonti e Petagna dalla SPAL.

IDEA CENTROCAMPO – L’ultima idea a centrocampo per l’Inter è Juraj Kucka, ex Milan attualmente al Parma. Ultima settimana di mercato per la dirigenza nerazzurra che deve ancora piazzare Matìas Vecino, richiesto soprattutto in Premier League dall’Everton di Carlo Ancelotti (l’Inter chiede 20 milioni). Intanto la dirigenza tiene vivi i contatti con il centrocampista del Parma e Aranguiz del Bayer Leverkusen, anche lui a scadenza a giugno e interessa anche al Bayern Monaco.