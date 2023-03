Inter forte su Retegui! Baccin è a Malta, i contatti sono in corso − SM

Roberto Mancini ha chiamato Mateo Retegui in Nazionale Italiana e l’attaccante sta già facendo impazzire mezza Serie A e non solo: l’Inter fa sul serio per lui! I contatti sono già in corso e Dario Baccin lo segue anche a Malta. Le ultime di SportMediaset.

RETEGUI − Mateo Retegui, soprattutto dopo la chiamata in Nazionale Italiana da parte di Roberto Mancini, sta facendo impazzire mezza Serie A. Lo osserva, ad esempio, il Milan ma l’interesse più forte sembra arrivare proprio da parte dell’Inter (vedi articolo). Come riferito da SportMediaset, i contatti per lui sono già in corso e Dario Baccin, dopo averlo visto giocare da vicino al Maradona contro l’Inghilterra, lo seguirà anche a Malta questa sera. L’attaccante italo-argentino sembrerebbe essere favorito su Gianluca Scamacca e può approfittarne per confermarsi dopo il gol di giovedì (vedi articolo). Al momento Retegui è di proprietà del Boca Juniors ma sta giocando in prestito al Tigre, che ha già fatto sapere di voler acquisire il 50% del suo cartellino per circa 2,1 milioni di euro. Il classe 1999 sembra in ogni caso sempre più destinato a vestire la maglia nerazzurra. L’Inter fa sul serio e vuole battere sul tempo qualsiasi concorrenza: Milan, Atletico Madrid ed eventuali rivali dell’ultimo minuto.

Fonte: SportMediaset