Inter forte su Kumbulla, si tratta con il Verona: nuova contropartita

L’Inter si avvicina ulteriormente a Marash Kumbulla nonostante il pressing della Lazio e l’inserimento della Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su Calciomercato.com, la società nerazzurra valuta l’inserimento di un’altra contropartita.

NUOVA CONTROPARTITA – L’Inter ha scelto di continuare a trattare con il Verona per portare a Milano Marash Kumbulla, giovane difensore abituato a giocare a tre dietro e perfetto per il gioco di Antonio Conte. L’idea del club, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sarebbe quella di preparare adesso l’affare per definirlo ufficialmente a settembre. I due club sono in ottimi rapporti, e la permanenza di Ivan Juric farà riaprire il dialogo riguardo la possibile permanenza di Eddie Salcedo. Il presidente Setti chiede 30 milioni bonus compresi per il difensore, per questo motivo il club di Viale della Liberazione valuta l’inserimento di una nuova contropartita: Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 che già lo scorso anno era stato richiesto dalla Roma nell’affare Edin Dzeko.

