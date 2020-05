Inter forte su Cavani, ma occhio alla tentazione Atletico Madrid – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter punta su Cavani a parametro zero. Sull’uruguaiano però c’è l’Atletico Madrid.

PRIMO OBIETTIVO – Tutto su Cavani. L’Inter ora ha dirottato ogni attenzione verso il Matador. Lo scorso gennaio ha annunciato il suo addio a Parigi, anche se una minima possibilità di rinnovo resta. Ora è alla ricerca di nuovi stimoli dopo aver vinto tanto in Francia. E il campionato italiano può dargliene molti. Il nodo è nell’ingaggio: per vestire il nerazzurro dovrebbe accettare una riduzione.

SIMEONE IN AGGUATO – Il concorrente più agguerrito dell’Inter è l’Atletico Madrid. Cavani nei mesi scorsi sembrava diretto proprio là, ma poi l’operazione è stata ritenuta troppo onerosa e messa in stand-by. Non tramontata però, quindi i nerazzurri devono controllare Simeone. L’uruguaiano ricomincerà ad allenarsi col Psg il 22 giugno. Nel mezzo ha un mese per decidere il suo futuro.