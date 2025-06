Inter, focus sui rinforzi in difesa! Due nomi attirano l’attenzione – Sky

L’Inter non si sta muovendo con urgenza sul mercato. I primi due acquisti sono stati fatti e la rosa per il Mondiale per Club è completa. Il focus della dirigenza per ora è chiaro per Sky Sport.

STOP – In questo momento l’attenzione va solamente al campo: l’Inter sta preparando la partita d’esordio del Mondiale per Club in programma il 18 giugno alle ore 3 italiane. La squadra è ormai al completo, Cristian Chivu ha annunciato i convocati e ci sono anche i due giocatori appena acquistati. Si tratta ovviamente di Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia e Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. La dirigenza è negli Stati Uniti, ma ha cominciato comunque a lavorare per il reparto difensivo.

DUE NOMI – Francesco Acerbi non ha garantito grandissima affidabilità dal punto di vista fisico e ancora non si sa se effettivamente sarà parte della rosa di Cristian Chivu. Oaktree ha fatto una richiesta specifica, ossia quella di abbassare l’età media della squadra. Per questo motivo la società sta lavorando per cambiare la difesa e due sono i nomi attenzionati. Il primo è quello del classe 2006 Giovanni Leoni, che però il Parma valuta 25-30 milioni di euro. Il secondo è invece Cristhian Mosquera, classe 2004 che ha il contratto in scadenza col Valencia nel 2026.