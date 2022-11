Inter, flop Esposito in Belgio. Da gennaio possibile chance in Serie A

Rottura totale tra Sebastiano Esposito e l’Anderlecht dopo questo weekend (vedi articolo). Il calciatore di proprietà dell’Inter e classe 2002 è già tornato a Milano ed è in cerca di una soluzione per gennaio. Possibile una permanenza in Italia secondo Alfredo Pedullà da Sportitalia.

NUOVA CHANCE – Sebastiano Esposito non convince neanche in Belgio. Dopo la sua ultima esperienza controversa e piena di alti e bassi in Svizzera con il Basilea, il calciatore di proprietà dell’Inter conclude il suo rapporto anche con l’Anderlecht prima del previsto. Il giovane classe 2002 ha giocato 21 partite per un totale di soli 751 minuti, segnando 2 volte. Esposito ora è già tornato a Milano ed è pronto per trovare una nuova soluzione. L’Inter deciderà presto il suo futuro: secondo quanto detto da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, in collegamento con Sportitalia tra le opzioni potrebbe figurare l’Empoli, che ha ottimi trascorsi con i nerazzurri.