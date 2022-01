Inter, fissati i paletti per la nuova punta per Inzaghi. E occhio al post-Perisic – Sky

Inter costretta a tornare sul mercato in entrata, senza perdere di vista quello in uscita. Si discute di tre situazioni diverse. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi dovrà accontentarsi in attacco ma la sorpresa potrebbe arrivare all’ombra di Perisic

TRE ARGOMENTI – Nelle prossime ore è previsto il summit di mercato annunciato da Simone Inzaghi dopo Inter-Venezia. Tre questioni sul tavolo. La prima riguarda il futuro di Stefano Sensi, perché bisogna decidere se mandarlo o meno in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione. Poi verrà trattato quello che è probabilmente l’argomento più caldo dopo l’infortunio di Joaquin Correa, ovvero l’acquisto di un attaccante. L’Inter non ha intenzione di fare grossi investimenti a gennaio, pertanto si ragiona solo su una punta in prestito gratuito fino a fine stagione, senza altri esborsi. Il profilo di riferimento è Felipe Caicedo (Genoa) ma sul taccuino nerazzurro potranno figurare altri nomi. Si cerca un’occasione last minute e low cost in questo mercato di riparazione. Infine, si valuterà di anticipare l’acquisto di un esterno sinistro, visto che non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di Ivan Perisic e adesso serve un vice, che magari sarà titolare nella prossima stagione.