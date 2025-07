Inter fissa un nuovo obiettivo per l’U23! Il nome e l’ambizione

L’Inter ha messo nel mirino un attaccante del Campionato di Serie C con l’intenzione di ingaggiarlo per l’U23. Di seguito il tentativo dei nerazzurri.

LA STRATEGIA – L’Inter sta lavorando attivamente per consegnare al tecnico Stefano Vecchi una squadra U23 all’altezza del probante Campionato di Serie C. Il caso del Milan Futuro – retrocesso nell’ultima stagione – insegna come non sia per nulla scontato disimpegnarsi con efficacia in tale Lega. Ecco perché la compagine nerazzurra è impegnata a definire gli acquisti giusti per assicurare quel mix di prospettiva ed esperienza che possa essere adeguato per disputare una stagione in linea con le aspettative della società meneghina.

L’Inter è su Stuckler per l’U23: tutti i dettagli

LA NOTIZIA – Tra i nomi sondati con interesse dall’Inter vi è quello di David Stuckler, attaccante della Cremonese che ha disputato un’annata di alto livello in Serie C. Di seguito quanto riferito nel sito lacasadic.com a proposito di tale potenziale affare per i nerazzurri:

«Nuovo obiettivo per l’Inter U23. La seconda squadra nerazzurra sta provando ad acquisire David Stuckler. L’attaccante danese classe 2004 è di proprietà della Cremonese e arriva da una stagione eccezionale con la maglia della Giana Erminio.

Con il club lombardo Stuckler ha messo a referto 16 gol e 2 assist in 45 presenze, rivelandosi una pedina fondamentale nello scacchiere di Chiappella, approdato in finale della Coppa Italia Serie C».