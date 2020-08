Inter-Fiorentina non solo Dalbert e Biraghi. Nainggolan ritorna in auge?

Inter e Fiorentina presto si incontreranno per parlare dell’operazione legata a Dalbert e Cristiano Biraghi, con possibilità di rinnovare lo scambio di prestiti per la prossima stagione. Un obiettivo già seguito dalla scorsa stagione per quanto riguarda i viola è Radja Nainggolan.

FIORENTINA – Radja Nainggolan ha terminato la sua stagione in prestito al Cagliari, che presto incontrerà l’Inter per valutare l’opzione rinnovo del prestito o addirittura eventuale riscatto e/o possibile scambio – vedi Cragno -. Il calciatore però già dalla scorsa stagione è seguito dalla Fiorentina, con Beppe Iachini che pressa la società viola per ricevere il centrocampista belga che bene ha fatto in questa stagione in rosso-blù. Non è da escludere la possibilità che la Fiorentina giochi la carta Biraghi per arrivare a Nainggolan.