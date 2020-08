Inter-Fiorentina, asse caldo. Sul piatto Biraghi e Dalbert ma non solo

Inter e Fiorentina in questi giorni trattano soprattutto i nomi di Cristiano Biraghi e Dalbert in vista della prossima stagione, ma i viola sono in cerca anche di un centrocampista

ASSE CALDO – Inter e Fiorentina come già ribadito anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio (vedi QUI), lavorano per rinnovare lo scambio di prestiti da Cristiano Biraghi e Dalbert. C’è la volontà reciproca e soprattutto una trattativa in corso per estendere il prestito: i nerazzurri, oltre che per il discorso liste, anche per i suoi 3 gol realizzati in 36 presenze totali. La Fiorentina però sarebbe interessata anche ad altri giocatori nerazzurri, soprattutto a centrocampo: da Borja Valero che a Firenze ci ha già giocato e piace tanto a Beppe Iachini – l’Inter valuta il rinnovo di contratto ancora per un’altra stagione – e anche Radja Nainggolan – anche lui un pallino del tecnico – ma l’ostacolo ad oggi sembrerebbe essere soprattutto l’ingaggio.