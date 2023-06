Inter, nuova filosofia: la ricerca dei parametro zero! I prossimi – Sky

La dirigenza dell’Inter sembra particolarmente abile nello scovare profili importanti a parametro zero. Cilli, nel corso dell’edizione sul calciomercato di Sky Sport 24 ci ricorda alcuni colpi delle scorse stagioni e quali saranno i prossimi.

FILOSOFIA – Nelle recenti sessioni di mercato l’Inter ha adottato una particolare filosofia. Lo spiega Luca Cilli, analizzando la situazione: «I nerazzurri si stanno dimostrando particolarmente abili nella ricerca dei giocatori a parametro zero. È la filosofia dell’Inter da almeno cinque o sei stagioni, che sta portando avanti anche con grande intelligenza. Quest’anno, ad esempio, Marcus Thuram (vedi articolo) sarà il prossimo acquisto a zero da parte dell’Inter. Occhio anche a Cesar Azpilicueta, perché si dovrà liberare dal Chelsea e poi firmare a zero con l’Inter ed è un altro rinforzo in prospettiva. Dal 2018 al 2022 sono stati veramente tanti i giocatori che i nerazzurri hanno preso a zero. C’è chi ha reso meno chi di più però, comunque, sono stati tutti affari a costo zero. Per fare dei nomi: André Onana, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Alexis Sanchez e Stefan De Vrij. È una filosofia che l’Inter sta portando avanti e che spesso ha dato anche buone indicazioni e i frutti sperati».