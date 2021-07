Inter, mercato bloccato? Sicuramente al momento non è facile completare la rosa senza prima aver risolto qualche grana in uscita. Il giornalista Pedullà, dagli studi di Sportitalia durante “Sportitalia Mercato”, spiega qual è l’unica trattativa che può andare verso la definizione

FRENO A MANO – Il mercato nerazzurro non decollerà subito secondo Alfredo Pedullà, che assicura: «L’Inter è ferma. L’unica operazione più vicina è l’arrivo di Luigi Sepe in prestito con diritto di riscatto dal Parma (vedi dettagli, ndr) se Andrei Radu accetta la Real Sociedad. Sulla fascia destra piace soprattutto Manuel Lazzari della Lazio, come primo nome, ma costa. E al momento non ci sono margini per fare questa operazione». Queste le parole di Pedullà, dopo essersi complimentato con Beppe Marotta (vedi dichiarazioni) per il premio ricevuto a Venezia.