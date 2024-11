Inter ferma nel calciomercato invernale? La possibile strategia

L’Inter, al momento, non appare intenzionata a muoversi nella finestra invernale di calciomercato. La strategia che hanno in mente i nerazzurri sembra chiara.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha predisposto, nell’ultima sessione estiva di calciomercato, un piano finalizzato a consegnare al tecnico Simone Inzaghi una squadra completa in ogni reparto. In questo senso devono essere letti gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero, così come quelli onerosi di Josep Martinez in porta e Tomas Palacios nel ruolo di braccetto sinistro. L’obiettivo è stato realizzato, con Inzaghi che ha dato prova della sua volontà di attuare significative rotazioni tra campionato e Champions League in quest’annata.

Inter, cosa fare nel calciomercato invernale? Un’idea

PASSATO INSEGNA – Se l’esperienza passata è una maestra di vita, allora guardare a quanto fatto dall’Inter nella scorsa stagione può aiutare a prevedere ciò in cui sarà impegnata la dirigenza nerazzurra in inverno. Si può quindi immaginare che i vertici del club meneghino siano intenzionati ad approfondire i contatti con calciatori il cui contratto è in scadenza nel 2025, come Jonathan David, al fine di definire prima dell’estate il loro approdo a Milano. Questa strategia ha pagato, nello scorso anno, dati gli acquisti di Zielinski e Taremi definiti già prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato.

OLTRE DAVID – I nerazzurri, a proposito di parametri zero, potrebbero guardare anche alla difesa. In tal senso, profili come quello di Jonathan Tah e Olivier Boscagli possono far gola alla dirigenza dell’Inter in vista della prossima stagione. Con un’idea ben chiara in mente: affondare il colpo per giocatori la cui maturità non implichi il fatto di avere pochi anni di carriera ancora nelle gambe.