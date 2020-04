Inter, fasce da perfezionare: Emerson e Semedo gli obiettivi – GdS

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, in vista della prossima sessione di mercato dovrà solo perfezionare le fasce, soprattutto dopo l’acquisto a gennaio di Victor Moses e Ashley Young. La dirigenza segue due nomi ben precisi: Emerson e Semedo del Barcellona.

LE FASCE – Il gioco di Antonio Conte all’Inter si sviluppa anche sulle fasce, e lo abbiamo visto in più riprese in questa “prima parte” di stagione, soprattutto contro le squadre che provavano a chiudersi dietro per vie centrali. Un’area privilegiata del gioco di Conte, che chiede spinta e sacrificio dietro, ma per la rosea sarà solo un reparto da perfezionare, e non da rifondare. Considerata la presente di Antonio Candreva e Cristiano Biraghi (situazione ancora da valutare così come Dalbert), l’Inter ha rinforzato il reparto acquistando a gennaio anche Victor Moses e Ashley Young, che saranno confermati anche la prossima stagione. Kwadwo Asamoah con molta probabilità dirà addio al club, che ha già individuato diversi nomi per perfezionare il reparto: Emerson adesso è il primo della lista, voluto fortemente da Conte, è l’alternativa numero uno (e meno costosa) a Marcos Alonso, sempre di proprietà del Chelsea. L’alternativa all’italo-brasiliano è Nelson Semedo del Barcellona, non necessariamente collegata alla trattativa per Lautaro Martinez.