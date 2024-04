Inter, la famosa ‘crisi’ questa volta passa dai rinnovi: tutti congelati. Il motivo – TS

Spunta la novità legata all’Inter: i rinnovi di contratto sono congelati. Nelle motivazioni della notizia lanciata da TuttoSport la situazione societaria e finanziaria.

CONGELATI – Inter, sapevi di essere in ‘crisi’? Le notizie riportate sulle pagine di TuttoSport questa mattina, come i rinnovi di contratto congelati, lasciano intendere ciò. Secondo il quotidiano le difficoltà societarie e il probabile passaggio da Zhang ad Oaktree impedirebbero, fino a nuovo ordine, alla dirigenza nerazzurra di procedere verso quella direzione. Gli accordi con i calciatori per i rinnovi, infatti, incideranno in maniera importante sul monte-ingaggi e, di conseguenza, avranno la necessità di essere autorizzati, prima della firma, da parte della proprietà. Le difficoltà per Zhang di rifinanziare il prestito con Oaktree e il conseguente possibile passaggio fra le due parti sul controllo della società complica l’attività dell’Inter, che in una fase decisiva di programmazione per la prossima stagione si troverebbe costretta a restare fermare.

Inter, rinnovi congelati ma due già concordati

QUADRO RINNOVI – Il quotidiano sportivo, poi, si sofferma nello specifico sulla situazione rinnovi dell’Inter di due giocatori: Lautaro Martinez e Nicolò barella. L’ultimo passo verso un accordo con entrambi è avvenuto in occasione della sfida di Champions League contro l’Atletico, proprio a Madrid. Lì Piero Ausilio ha incontrato sia Alejandro Camano, procuratore dell’attaccante argentino, che Alessandro Beltrami, manager del centrocampista italiano. Per entrambi i due pilastri dell’Inter le cifre in ballo sono non da poco. 9 milioni di euro di parte fissa per Lautaro Martinez, 7 milioni di euro netti tra base fissa e bonus per Barella. Con l’argentino, però, ci sono da discutere ancora dei dettagli – come i bonus – per cui ci si rincontrerà con la dirigenza dell’Inter dopo il derby. Per entrambi la firma del rinnovo di contratto sarà fino al 2029. Simone Inzaghi, invece, siederà al tavolo delle trattative per discutere del suo futuro solo una volta terminata la stagione e portato a termine il suo obiettivo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino