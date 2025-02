Inter, Fabbian resta nel mirino: Inzaghi lo segue. La situazione

L’Inter continua a guardare con attenzione il nome di Giovanni Fabbian. Cresciuto nella Primavera nerazzurra, adesso si sta riscoprendo trequartista a Bologna sotto l’ala di Italiano.

PRESENTE – Marco Di Vaio ex giocatore e ora direttore sportivo del Bologna, nel corso del commento della partita di ieri su DAZN, ha parlato anche di Giovanni Fabbian, ex giocatore dell’Inter e ora al Bologna. Queste le sue parole: «Ha deciso di restare nonostante avesse ricevuto delle proposte, e siamo felici di questo. Già lo scorso anno ha mostrato il suo valore, può ricoprire diversi ruoli e in questo periodo difficile può offrirci solidità, qualità e contribuire con qualche gol. Speriamo che possa fare bene».

FUTURO – Giovanni Fabbian, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, continua a restare uno dei talenti più puri di questa Serie A. Nonostante la cessione del 2023 a titolo definitivo, il club nerazzurro continua a mostrare interesse per il centrocampista del Bologna che nelle ultime settimane era entrato nel mirino della Lazio. Adesso però, sarà rinviato tutto a luglio, con Marotta e Ausilio che proveranno a riportarlo alla base.