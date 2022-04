L’Inter fa i conti in difesa: Bastoni supera Skriniar come valutazione – TS

L’Inter dovrà, anche quest’anno, chiudere il mercato in attivo e c’è il rischio che Suning ancora una volta debba sacrificare un big (vedi articolo). Su Tuttosport si parla delle valutazioni in difesa, con Bastoni che ora ce l’ha più alta di Skriniar.

PIÙ QUOTATO – È Alessandro Bastoni il difensore dal valore più alto in casa Inter. Tuttosport parla di richiesta non inferiore ai settanta milioni, facendo i nomi di Manchester City e Tottenham come club che (in passato, non ora) hanno chiesto informazioni. Valutazione di poco più alta rispetto a Milan Skriniar, che in precedenza valeva ottanta milioni mentre ora fra sessanta e sessantacinque. Questo perché è in scadenza al 30 giugno 2023, ma l’Inter conta di rinnovare entro il termine della stagione attuale. Ha lo stesso contratto anche Stefan de Vrij, che però ora vale meno. A trent’anni e dopo un’annata non certo eccezionale l’Inter sarebbe felice di incassare venti milioni dalla sua cessione (arrivò a parametro zero dalla Lazio nel 2018).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini



