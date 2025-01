L’Inter ha un esubero da piazzare a gennaio: due interessi – TS

L’Inter, a meno di sorprese sul fronte Davide Frattesi, non dovrebbe muoversi in questa finestra invernale di calciomercato. C’è però un esubero da sistemare.

ESUBERO – Pochi se non nessun movimento in questa finestra invernale di calciomercato per l’Inter, che ha una rosa perfettamente al completo. A meno di sorprese sull’affaire Frattesi, il club nerazzurro ha pochissimo da fare durante questo mese. C’è solamente un esubero da sistemare, ossia Andrei Ionut Radu. Il portiere rumeno, fuori rosa, non ha trovato una sistemazione in estate ma spera di riuscirsi adesso a gennaio. Ci sono alcuni sondaggi da squadre di Serie B, in particolare da Sampdoria e Palermo. Per quanto riguarda i doriani, l’Inter in estate ha ceduto in prestito il giovane Akinsanmiro, di cui ne ha parlato ai nostri canali recentemente l’ex nerazzurro e blucerchiato Antonio Paganin.

Radu un esubero che l’Inter cercherà di sistemare

SITUAZIONE – Radu lo scorso anno ha giocato pochissimo al Bournemouth facendo da secondo all’ex Juventus e Fiorentina Neto. Da quest’estate è senza una squadra. Inoltre, sottolinea Tuttosport, c’è anche da risolvere l’iter legato al passaggio di agenzia da Oscar Damiani a Federico Pastorello. Da capire se in questa sessione invernale l’Inter riuscirà a piazzarlo. Il suo contratto con il club nerazzurro è in scadenza il 30 giugno.