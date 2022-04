Inter, in estate ci sarà un restyling offensivo: sulla lista due attaccanti

L’Inter in estate darà una rinfrescata al suo pacchetto offensivo. Probabilmente lascerà Sanchez – segnali evidenti per lui nelle ultime giornate (vedi articolo) – ma occhio a due nomi sulla lista

RESTYLING − L’Inter in estate rivoluzionerà il suo attacco. Come riporta Alfredo Pedullà da Sportitalia, sono due i nomi sulla lista dei nerazzurri: Gianluca Scamacca e Paulo Dybala. L’identikit è quello. Serve un attaccante forte e giovane, da tempo l’Inter sul centravanti del Sassuolo; e un altro di classe ma con esperienza: la Joya in uscita dalla Juventus. Quanto all’argentino, esiste un discorso più o meno collegato a Lautaro Martinez. Nel caso in cui arrivassero delle offerte per il Toro, l’Inter si metterebbe a tavolino per valutarle.