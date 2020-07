Inter, Esposito via in prestito? Futura neopromossa interessata a lui

Il futuro di Sebastiano Esposito è legato all’Inter, con il rinnovo sempre più vicino. La società è però intenzionata a mandare il 18enne in prestito, così da farlo crescere. La preferenza di club e giocatore è mantenerlo in Serie A, così da rimanere al massimo livello. Una futura neopromossa dalla Serie B è fortemente interessata al talento classe 2002, secondo “seriebnews.com”.

FUTURO – Sebastiano Esposito è sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il 18enne legherà il suo futuro ai colori nerazzurri fino al 2025: l’ufficialità è questione di poche settimane. Tuttavia, l’Inter ritiene che sia troppo acerbo, e quindi l’obiettivo di mercato è chiaro: mandarlo in prestito per accelerare il processo di crescita. Dopo una stagione vissuta a lungo come terza alternativa offensiva, Esposito non è ritenuto sufficientemente maturo per entrare già stabilmente nelle rotazioni. Antonio Conte stravede per lui, tanto da averlo fatto esordire sia in Champions League, sia in Serie A: finora 13 presenze e 1 rete per Esposito. Il criterio di scelta della destinazione è uno solo: rimanere in Serie A. La provincia italiana è l’ambiente ideale per permettere al talento del 2002 di sgrezzarsi definitivamente, facendosi trovare pronto nel prossimo futuro. Tra le squadre più interessate ad Esposito c’è il Crotone: ai calabresi manca un solo punto per la matematica promozione in Serie A. Al termine della stagione, le trattative per il talento classe 2002 dell’Inter si intensificheranno, ma la strada è tracciata.