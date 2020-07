Inter-Esposito, distanza per il rinnovo ma si farÃ : poi sarÃ  prestito – CdS

Inter-Esposito, distanza per il rinnovo ma si farà: poi sarà prestito – CdS

Sebastiano Esposito ieri ha compiuto diciotto anni, e tutto faceva pensare di un possibile annuncio riguardo il prolungamento del contratto già nella giornata di ieri, ma questo non è avvenuto. Inter ed Esposito ancora distanti per il rinnovo ma questo si farà.

RINNOVO – Sebastiano Esposito non ha giocato nel corso della partita vinta poi per 6-0 contro il Brescia: neanche sul 4-0 quando tutto ormai sembrava archiviato già da un pezzo. Secondo il quotidiano romano, questa scelta potrebbe essere dettata dalla società per un accordo ancora da trovare per il prolungamento del contratto. L’Inter ha offerto un rinnovo con ingaggio di 450mila euro, e la famiglia del calciatore ne avrebbe chiesto addirittura il doppio. C’è ancora distanza tra le due parti – tra l’altro c’è ancora da ratificare il passaggio dal suo “vecchio” agente Carpeggiani a Pastorello -. Il rinnovo comunque si farà – assicura il Corriere dello Sport -, e poi il calciatore sarà ceduto in prestito.

