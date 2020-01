Inter-Erisken: la prossima settimana i contatti decisivi col Tottenham?

Christian Eriksen è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista danese ha ormai l’accordo coi nerazzurri e manca solo l’accordo col Tottenham che sarà trovato in settimana

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter e Christian Eriksen sono sempre più vicini. In questi giorni i nerazzurri hanno trovato l’accordo col giocatore con un contratto di tre anni e mezzo per 10 milioni di ingaggio, manca solo l’accordo tra l’Inter e il Tottenham che potrebbe essere trovato in settimana quando ci saranno dei contatti decisivi tra le due società. Il club londinese continua a chiedere 20 milioni per cedere il giocatore.