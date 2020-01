Inter-Eriksen, Mourinho: “Non ci sono grandi notizie. Domani gioca”

Condividi questo articolo

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato della situazione di Christian Eriksen, vicino al trasferimento all’Inter, alla vigilia della partita di domani contro il Norwich City. Ecco le sue parole in conferenza stampa

CONVOCATO – José Mourinho ha parlato del mercato del Tottenham e del futuro di Christian Eriksen, sempre vicino all’Inter: «Non posso darvi grande notizie. Per voi ogni giorno è un grande giorno. Siamo poveri di notizie per due ragioni. Primo perché non stiamo comprando un giocatore al giorno. Secondo perchè sono quel tipo di persona che si rifiuta di parlare di giocatori di altre squadre. Alcuni allenatori amano farlo, io non lo faccio. Vi ho sempre detto che questi giocatori appartengono alla squadra A o B e che non parlo di giocatori della squadra A o B. Su Eriksen la riposta è che è convocato per domani. Domani gioca».