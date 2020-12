Inter, Eriksen in uscita: una pista calda! Sogno De Paul: la situazione – Sky

L’Inter dà inizio oggi alla preparazione in vista della sfida di domenica 3 gennaio con il Crotone, con l’incontro tra il club e Conte che potrebbe aver luogo nelle prossime ore (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Marco De Micheli – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, tra gli argomenti principali ci sarà ovviamente la cessione di Eriksen

MERCATO – L’Inter e Antonio Conte sono pronti a incontrarsi per pianificare il mercato di gennaio. Si parlerà in particolare della cessione di Christian Eriksen: «Eriksen primo nome in uscita: si cercherà una soluzione, probabilmente tornerà in Premier League con l’Arsenal molto interessato. Bisognerà capire la modalità di cessione: difficilmente l’Inter potrà rientrare con i 20 milioni spesi un anno fa, magari quindi si ragionerà su un prestito o uno scambio. Ci sono altri che potrebbero partire, come Radja Nainggolan. Per quanto riguarda le entrate, Rodrigo De Paul è il sogno ma servono 30-35 milioni di euro. Gomez rimane sullo sfondo, l’Inter aspetta di capire ciò che succederà con l’Atalanta», così Marco De Micheli su “Sky Sport 24”.