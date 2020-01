Inter-Eriksen, il Tottenham chiede una rinuncia: c’Ã¨ fiducia – Sky

Inter-Eriksen, il Tottenham chiede una rinuncia: c’è fiducia – Sky

Inter e Christian Eriksen sempre più vicini. Il Tottenham potrebbe chiedere al centrocampista danese di fare qualche piccola rinuncia economica per sbloccare l’affare

INTER FIDUCIOSA – L’Inter è molto fiduciosa di riuscire a portare Christian Eriksen in Italia entro questa settimana. Il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Per Eriksen vedremo quale sarà la cifra precisa. Oggi ci sarà questo incontro tra il Tottenham e il suo agente in cui probabilmente il Tottenham chiederà al giocatore di rinunciare a qualcosa. L’Inter ha fatto tutto quello che doveva fare e ha fiducia, se tutto andrà bene il giocatore potrebbe essere in Italia tra giovedì e venerdì».