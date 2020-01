Inter, Eriksen farÃ  sfumare definitivamente Vidal? – SI

Inter, Eriksen farà sfumare definitivamente Vidal? – SI

Condividi questo articolo

L’Inter è sempre più vicina all’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham. Giocatore molto diverso da Arturo Vidal, a lungo inseguito dai nerazzurri: l’ipotesi avanzata da “Sportitalia” sul raffreddamento di questa pista.

AUMENTO DELLA QUALITÀ – L’eventuale arrivo di Christian Eriksen apporterebbe un notevole aumento del livello qualitativo del centrocampo dell’Inter. Il danese è abituato a dirigere le operazioni come trequartista, al Tottenham: ruolo che nel 3-5-2 di Antonio Conte non troverebbe ampio impiego, se non in rare occasioni (vedi focus). Nasce tuttavia come mezzala o interno nell’Ajax che lo lancia ad inizio degli anni Dieci, e questo potrebbe essere il suo quadro futuro con la maglia nerazzurra. Un ulteriore apporto di qualità e tecnica di palleggio nella zona nevralgica, già rinforzatasi con Stefano Sensi in estate.

TRATTATIVA SALTATA? – Il tentativo dell’Inter per l’acquisto di Eriksen è iniziato contestualmente al rallentamento della trattativa per Arturo Vidal. Il destino nerazzurro del pupillo di Conte sembrava già scritto: a mancare era l’accordo col Barcellona. Accordo che il giocatore stesso ha provato a favorire, forzando la mano coi blaugrana attraverso una denuncia per bonus non corrisposti. Tuttavia, nemmeno il cambio di allenatore ha aiutato lo sblocco della trattativa. L’eventuale arrivo di Eriksen non esclude a priori quello di Vidal: sono giocatori con qualità diverse, facilmente integrabili. Tuttavia, è più probabile che l’assalto al cileno venga rimandato all’estate, dopo l’investimento sul danese.