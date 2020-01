Inter-Eriksen, ci siamo: domani giorno decisivo. Gabigol chiave – SM

Stando a quanto riportato nel notiziario di “Sportmediaset”, è sempre più vicino l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. I nerazzurri hanno intenzione di accontenare le richieste degli Spurs: domani potrebbe essere il giorno decisivo. Anche grazie a Gabigol

LA DISTANZA – Questa sera alle 20.30 occhi puntati su Londra. Il match tra Tottenham e Norwich City dirà molto della situazione di Christian Eriksen. Vero, ieri Mourinho ha ribadito la sua volontà di far giocare il danese (vedi qui). Stessa cosa fatta prima della trasferta di Watford, match in cui il centrocampista partì però dalla panchina. La verità è che l’Inter si sta avvicinando sempre di più alle richieste di Daniel Levy, che non scende dai 20 milioni per il cartellino di Eriksen. Tra parte fissa e bonus, ai nerazzurri mancano 2/3 milioni di euro per accontentare il Tottenham e mettere la parola fine sulla trattativa.

L’INCASTRO – Domani potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare l’arrivo di Christian Eriksen a Milano. In tal senso, occhio anche al fronte Gabigol: il brasiliano è a un passo dal trasferirsi al Flamengo per 18 milioni + 2 di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Il gioco a incastri si sta finalmente concretizzando: è solo questione di ore e Conte avrà a disposizione il danese.

