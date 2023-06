Inter, ecco l’erede di Dzeko: Thuram in nerazzurro fino al 2028! − TS

Oggi è il giorno per l’approdo all’Inter di Marcus Thuram (vedi QUI)! Il programma di Tuttosport riguardante la giornata per l’attaccante, a partire dall’arrivo a Milano e fino alla firma del suo nuovo contratto.

ARRIVO − L’attesa per l’Inter è finita: l’erede di Edin Dzeko è atteso quest’oggi in città. Tutto fatto per Marcus Thuram! Il programma odierno, secondo Tuttosport, prevede che l’attaccante arrivi a Milano Linate alle ore 9:30. Svolgerà prima le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, poi si sposterà alle 13.30 al Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio, in Viale della Liberazione, firmerà il suo nuovo contratto che lo renderà un giocatore dell’Inter fino al 2028. L’ingaggio sarà di 6 milioni più bonus, come quello di Edin Dzeko ma con un peso minore a bilancio grazie al Decreto Crescita.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini