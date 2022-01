Inter, entro martedì vertice di mercato: tre temi su cui discutere. E Kostic?

L’Inter entro la giornata di martedì farà un vertice di mercato per capire se ci saranno margini di movimento da qui al 31 gennaio. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, bisogna risolvere tre importanti temi. Le ultime su Kostic

MERCATO − Entro 48 ore l’Inter scioglierà le riserve su tre importanti temi di mercato: Stefano Sensi, Matias Vecino e Felipe Caicedo. Come riporta l’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, in collegamento su 90°minuto, per il centrocampista della Nazionale c’è da capire se verrà dato il via libera per approdare alla Sampdoria. Al momento, trattativa in stand-by visto il forfait di Correa. Conferma o partenza invece per Vecino, il quale ha offerte anche dall’Inghilterra. Quanto a Caicedo, il giocatore sta per rescindere il proprio contratto con il Genoa e l’Inter si è data 48 ore di tempo per decidere se ingaggiarlo o meno. Difficile invece l’acquisto di Filip Kostic a gennaio ma pare che il serbo abbia già un accordo verbale con il club nerazzurro per giugno.