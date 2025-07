Inter tra entrate e uscite, 3 caselle in sospeso e una garanzia – Sky

L’Inter lavora sul mercato tra entrate e uscite. La dirigenza dovrà ancora definire tre caselle, mentre un giocatore è reputo praticamente incedibile. Ecco le ultime per quanto riguarda i nerazzurri. Tra le uscite occhio al baby Berenbruch.

LA STRATEGIA – Matteo Barzaghi, a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulle prossime mosse di calciomercato dell’Inter. Il giornalista e inviato ha provato a fare un quadro generale considerando non solo la questione Calhanoglu. Ecco il punto: «La data è quella del 26 luglio e vale anche per il Galatasaray, qualora decidesse di affondare per Calhanoglu. Ma l’Inter non avrebbe alcun problema alla sua permanenza, la palla passa ai turchi. E Chivu è una garanzia in queste cose. L’Inter ha già investito 70 milioni di euro e serve qualche uscita. In difesa, se non arriva un’offerta per Bisseck, si è a posto. A centrocampo Sucic prenderà il posto di Asllani, mentre Frattesi è incedibile. In avanti, uscirà Taremi. E se esce si vuole inserire un giocatore offensivo perfetto per il 3-4-2-1 di Chivu. Questa è la volontà dell’Inter. Tra i profili c’è quello di Nkunku, che stuzzica la fantasia». In difesa, qualora dovesse uscire Bisseck, che è stimato soprattutto in Premier League, potrebbe entrare Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, classe 2006, è sul taccuino della dirigenza.