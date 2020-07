Inter, Emerson Palmieri porterÃ  alla permanenza di Lautaro Martinez? – TS

Inter, Emerson Palmieri porterà alla permanenza di Lautaro Martinez? – TS

L’interesse dell’Inter per Emerson Palmieri si concretizza sempre più. Una trattativa che, se dovesse arrivare a una conclusione positiva, potrebbe avere influenze anche sul futuro di Lautaro Martinez. Ecco la ricostruzione di mercato di “Tuttosport”.

DOPPIO FILO – Emerson Palmieri e Lautaro Martinez potrebbero legarsi con un filo biunivoco, prima ancora di indossare assieme la maglia dell’Inter. L’esterno del Chelsea è l’opzione numero 1 per la fascia sinistra della stagione 2020/21. Antonio Conte lo volle già a Londra nell’inverno 2018, e ora vuole riaverlo in nerazzurro. La trattativa tra Inter e Chelsea non dovrebbe complicarsi, e Giuseppe Marotta potrebbe sfruttare l’eventuale riscatto di Victor Moses per abbassare le pretese Blues. Tuttavia, l’eventuale arrivo di Emerson Palmieri potrebbe giocare un ruolo importante anche per la permanenza di Lautaro Martinez. Verrebbe infatti meno l’appetibilità di Junior Firpo, unica pedina del Barcellona che Conte e Marotta sono disposti ad accettare tra le eventuali contropartite. Come si evolverà l’interesse blaugrana per il numero 10 dell’Inter?

FUTURO – L’Inter vuole chiudere in fretta per Emerson Palmieri, sistemando così le corsie esterne con lauto anticipo (dopo l’arrivo di Achraf Hakimi). Un ulteriore punto di pressione sul Barcellona, che ha tempo fino a martedì per risolvere la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Tuttavia, le difficoltà economiche dei bluagrana renderebbero difficile imbastire una trattativa vera e propria. E da parte del giocatore non è mai trapelato apprezzamento per un eventuale trasferimento. Tanto che l’Inter sta pensando di reggersi ancora su lui e Romelu Lukaku nell’attacco del prossimo anno. In quel caso, sarà necessario sedersi al tavolo con il Toro e il suo entourage, velocizzando i lavori per il rinnovo fino al 2024.

