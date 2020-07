Inter, Emerson Palmieri opzione concreta: vuole tornare in Italia – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter sta lavorando su Emerson Palmieri. L’esterno mancino ha voglia di tornare in Italia.

CHIUSO A LONDRA – Sistemata la fascia destra con Hakimi, l’Inter vuole aumentare la qualità anche a sinistra. Uno dei nomi futuribili è quello di Emerson Palmieri. L’esterno è sempre più un corpo estraneo al Chelsea tanto da essere stato escluso dalle partite di Premier League per otto partite di fila. L’italobrasiliano è un reale obiettivo nerazzurro.

CONTATTI AVVIATI – Il suo agente in questi giorni si trova a Milano. I contatti con l’Inter ci sono già stati, tanto che ha incontrato i dirigenti. Emerson Palmieri non ha mai nascosto di essere stuzzicato dal ritorno in Italia, dove è esploso con la maglia della Roma. Scelta tra l’altro caldeggiata anche dal ct Mancini in chiave Europei. In più il terzino conosce Conte e ha espresso la sua stima per lui.