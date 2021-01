Inter, Eder colpo più vantaggioso di Pellè per un motivo – Sky

Éder Citadin Martins Inter

L’Inter è alla ricerca di una punta, e nelle ultime ore sono usciti due nomi: Eder e Graziano Pellè. Secondo Luca Marchetti, in studio a “Sky Sport”, ai nerazzurri conviene il ritorno dell’italo-brasiliano.

VANTAGGI – L’Inter vuole acquisire necessariamente un attaccante in questa sessione di gennaio. E potrebbe arrivare dalla Cina. Nelle ultime ore è infatti emerso il nome di Eder, oltre a quello di Graziano Pellè. Il ritorno dell’italo-brasiliano sarebbe tuttavia più conveniente, secondo quanto dichiara Luca Marchetti. L’ex attaccante della Nazionale (guidato anche da Antonio Conte in azzurro) è infatti di proprietà dello Jiangsu Suning, club cinese che fa capo sempre alla famiglia Zhang. Pertanto, potrebbe arrivare a costo zero con la formula del prestito. E, soprattutto, non peserebbe in modo elevato nel monte ingaggi dei nerazzurri, a differenza di Pellè. Ed è grazie a questi benefici che il ritorno di Eder (già all’Inter dal 2016 al 2018) è visto con favore a Milano.