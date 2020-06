Inter, ecco Sarr a sorpresa! A zero dal Nizza. Kumbulla in prestito? – TS

L’Inter, secondo quanto riportato da “Tuttosport” oggi, piazza un colpo a parametro zero dal Nizza: Malang Sarr, giovane difensore classe 1999 seguito da tempo da Piero Ausilio. Marash Kumbulla in prestito un anno al Verona?

A SORPRESA – L’Inter ha in mano Malang Sarr, giovane difensore classe ’99 dal Nizza, seguito da tempo da Ausilio e Baccin. Ad agosto si svincolerà con il Nizza senza rinnovare il suo contratto, altrimenti il suo valore sarebbe stato sui 20-25 milioni. Difensore centrale di piede mancino, all’occorrenza è stato adattato anche nel ruolo di terzino sinistro. L’ideale per l’Inter di Antonio Conte, che in difesa con il mancino gode del solo Alessandro Bastoni. Secondo il quotidiano di Torino, a questo punto da escludere il possibile arrivo a zero di Jan Vertonghen. Mentre Marash Kumbulla? L’Inter potrebbe acquistare il giocatore e tenerlo in prestito al Verona almeno per un’altra stagione. Il Lione invece avrebbe rinunciato a Diego Godin: ingaggio ritenuto ancora troppo elevato.

Fonte: Tuttosport.