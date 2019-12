Inter, ecco le due alternative a Vidal. Nandez complicato – TS

Condividi questo articolo

La trattativa tra Inter e Barcellona per Vidal è estremamente avanzata. Nel malaugurato caso in cui l’affare saltasse, “Tuttosport” riporta le eventuali alternative su cui virerebbero i nerazzurri. Al primo posto c’è Nahitan Nandez del Cagliari, pista tuttavia piuttosto complicata.

NANDEZ IN POLE – Nella trattativa tra Inter e Barcellona per il passaggio di Arturo Vidal in nerazzurro, la differenza è di circa 8 milioni di euro. Ai 20 milioni richiesti dai catalani, i nerazzurri rispondono offrendone 12: una differenza importante, ma non incolmabile. C’è tuttavia un altro fattore che potrebbe spostare gli equilibri dell’affare: Carles Alena, uno degli ultimi talenti usciti dal vivaio blaugrana, è appena stato prestato al Betis. Uno slot in meno a centrocampo, che potrebbe rendere Vidal una pedina importante. L’Inter sta già cercando di tutelarsi, e il primo nome in lista è “italiano”. L’apprezzamento per Nahitan Nandez è vivo sin dai tempi del Boca Juniors, e i rapporti col Cagliari potrebbero avere un peso non indifferente. I due club in estate dovranno assolutamente incontrarsi per discutere il futuro di Radja Nainggolan: sarà quella la sede per comprendere la fattibilità dell’affare.

DALL’ESTERO – Rimanendo al centrocampo, nei giorni scorsi all’Inter è stato offerto Julian Weigl. Il tedesco classe 1995 è in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2021, e le trattative per il rinnovo languidano. Il 24enne ha la duttilità tra le sue primarie doti: nato centrocampista centrale, può giostrare bene anche come difensore in una difesa a tre. Per ora, però, l’interesse dell’Inter per Weigl sembra piuttosto freddo.