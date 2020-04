Inter, ecco le 2 contropartite per arrivare a Kumbulla – TS

L’Inter ha messo gli occhi su Marash Kumbulla, giovane rivelazione della retroguardia del Verona. L’italo-albanese ha colpito Conte, che ha subito espresso la volontà di averlo a Marotta e Ausilio. Il pressing nerazzurro è serrato da mesi, tanto da aver superato anche l’interesse del Napoli. La richiesta economica non è esosa, ma i nerazzurri puntano ad inserire due contropartite per ridurre il prezzo. Ecco quanto riporta “Tuttosport”.

FASE CALDA – La trattativa dell’Inter per arrivare a Marash Kumbulla del Verona sembra essere entrata nella fase decisiva. Dopo aver superato la concorrenza del Napoli, altro club interessato al difensore classe 2000, ora Giuseppe Marotta vuole sedersi al tavolo e giungere ad un accordo. Il Verona chiede 20 milioni di euro per il giovane italo-albanese, emerso come una delle rivelazioni della Serie A 2019/20. Dotato di ottime capacità nell’anticipo e nella lettura del gioco, Kumbulla ha impressionato anche Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter lo ritiene perfetto per la sua difesa a tre, e vorrebbe averlo con sé a Milano. La cifra non è ritenuta troppo onerosa dalla dirigenza interista, che punta tuttavia a uno sconto sul prezzo del cartellino. E a giocare a favore potrebbero essere due contropartite da inserire nell’operazione. Si tratta di Eddie Salcedo e Federico Dimarco. Entrambi sono già attualmente in prestito al Verona: l’intenzione di Marotta è di scorporare dal prezzo di Kumbulla il riscatto dei due giovani talenti.