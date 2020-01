Inter, ecco i problemi dell’operazione Vidal: Marotta non convinto – TS

“Tuttosport” elenca i problemi per l’Inter dell’operazione Vidal. Dalla richiesta al carattere del cileno, Marotta non è del tutto convinto.

QUESTIONE FORMULA – Il problema nel portare a Milano Vidal, la prima scelta di Conte, è che il Barcellona per ora non intende concedere sconti all’Inter. Il cileno vale almeno 20 milioni e da quella cifra non si scende. E soprattutto il Barça non accetta un prestito con diritto di riscatto. Gli spagnoli per dare il via libera vogliono essere certi del riscatto e quindi chiedono l’obbligo, o comunque un accordo nel quale l’Inter, ottenuto un diritto di riscatto, si impegni comunque a comprare Vidal a fine stagione. Detto ciò, l’Inter per ora non si è spinta oltre una valutazione di 12 milioni, dunque lontana dai 20 richiesti dal Barcellona.

MAROTTA DUBBIOSO – Sarà una lunga guerra di nervi ed è assai probabile che Marotta, in attesa che Felicevich agente di Vidal parli di nuovo con la dirigenza blaugrana, aspetti metà o fine gennaio per fare la sua mossa decisiva. Ma l’ad nerazzurro, se da un lato vorrebbe accontentare il suo tecnico, dall’altro, conoscendo molto bene pure lui Vidal, ha dei timori nell’investire determinate cifre per un giocatore che viaggia verso i 33 anni e con un carattere… particolare. Dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza Nainggolan nella scorsa annata e aver visto di cosa è capace Vidal fuori dal campo, Marotta ha delle riserve. Per questo, dopo alcune perplessità in autunno, ha aperto al cileno, ma solo in prestito senza obbligo di riscatto.

ALTERNATIVE – Se poi entro fine mese non dovesse riuscire a centrare il colpo Eriksen e non trovasse altre opzioni gradite, allora sì che sarebbe “costretto” a cambiare formula per Vidal. Sempre che vada in porto la cessione di Gabigol (o Politano) e il Barcellona scenda dai 20 milioni di valutazione. A quel punto, più che De Paul, l’Inter busserebbe alla porta del Cagliari per Nandez, magari per un prestito con diritto di riscatto: l’uruguaiano costa molto (Giulini lo valuta 40 milioni), ma ha assaggiato la Serie A e potrebbe tornare utile a giugno per parlare col Cagliari proprio del futuro del citato Nainggolan