Inter, ecco come e quando arriva il difensore sostituto di Ranocchia – CdS

L’Inter, visto il contratto terminato il 30 di giugno, ha salutato definitivamente Andrea Ranocchia. Numericamente ora i nerazzurri devono sostituirlo ma niente colpi di testa.

RAGIONAMENTO – Diciamo che, per completare numericamente la rosa di Simone Inzaghi, Marotta, Ausilio e Baccin stanno studiando le varie opzioni più conveniente. Ahimè i dirigenti devono muoversi e destreggiarsi tra molti paletti imposti dalla società e dunque, per regalare a Inzaghi il sostituto di Ranocchia, volato al Monza al termine del contratto, serve pazienza. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, chiunque arriverà sarà da considerare una colpo low cost, quindi da ritrovare tra i prestiti, occasioni o eventualmente, giocatori svincolati. Non c’è fretta. La priorità dell’Inter ora è quella di monetizzare qualcosa con le cessioni e liberarsi di Alexis Sanchez. Una volta fatto questo le attenzioni andranno tutte sul difensore da regalare a Inzaghi. Sempre con tutti i paletti del caso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno